◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断砂の四天王だ。鈴木康弘元調教師（81）がG1有力候補の馬体を診断する「達眼」。第26回チャンピオンズC（7日、中京）では古馬のシックスペンス、ウィルソンテソーロと3歳のルクソールカフェ、ナルカミを1位指名した。なかでも達眼が捉えたのは、芝からダートにコンバートされたシックスペンスの立ち姿。安定感の増した姿勢がコンバート成功の証だ。「量才録用（りょうさいろくよう）」という言葉