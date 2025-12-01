「ヴァジック（VASIC）」が展開するプレミアムライン「メゾンヴァジック（MAISON VASIC）」が、初となるメンズ向けのバッグ2型を発表した。ショルダータイプの「Norm」（5万9400円）は12月12日から、ハンドバッグタイプの「Tact」（6万7100円）は2026年2月から、いずれもMAISON VASIC ROPPONGI限定で取り扱う。【画像をもっと見る】東京ミッドタウン ガレリア 2階に今年4月にオープンしたMAISON VASIC ROPPONGIは、近隣に住む4