日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会が1日に都内で行われ、クライマックス・シリーズ（CS）の開催方式の見直しについて議論した。早ければ来季からの変更を視野に入れている。セ・パ両リーグは原則として足並みをそろえ、同一方式での実施を目指す方針。各球団の見解は一様ではなく、現行制度の継続を唱える球団もあり、今後も慎重に議論される。見直しの目的はレギュラーシーズン、リーグ優勝の価値をより高め、ファ