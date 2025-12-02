大分市佐賀関で起きた大規模火災の被災地を支援するため、同市出身のタレント指原莉乃（33）が1000万円を寄付したことが1日、分かった。同市が同日までに受領した。市関係者は「影響力のある人。これをきっかけに支援の輪が広がってくれれば」と期待した。指原は郷土愛が強く、2014年に同市の観光大使を務め、19年には大分県警の交通安全キャンペーンCMに出演。20年には九州各地を襲った豪雨の被災地支援で大分県に1000万円、