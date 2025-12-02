巨人の坂本が都内で行われたトークショーに出演。「21歳の時にやって以来」というイベントに会場いっぱいの約600人が詰めかけた。「願いごとをするなら」という質問に「結婚相手」と答え、悲鳴交じりの歓声も。「すぐにじゃなくていいので、いつかは」と続けた。岡本のメジャー移籍には「みんなでカバーして。僕にもチャンスが出てきているので」とスタメン出場に意欲。田中将とのお立ち台の目標も掲げ、会場を沸かせた。