◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断絵に描いたような馬は走らないといいます。美しい姿は品評会で評価されても、実戦では役に立たないとの意味。しかし、ナルカミは例外のようです。流麗な馬体でダート戦4連勝中。ダート馬にしては切れのある体つき。筋肉は量より質。岩のように大きくはない分、鋼のような強じんさを備えています。首は太さとともに長さもあるから、ごつく見えない。顔つきや立ち姿に幼さが残っていますが、絵に