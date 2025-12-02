◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ウィルソンテソーロも「量才録用」の成功例です。デビュー3戦連続で着外だった芝からダートにコンバートされてG1級2勝馬に飛躍しました。ダート仕様の傾斜のきつい肩や首、胸前の筋肉がキャリアを積むごとに増量。6歳の晩秋を迎えた現在では、どこから見てもダート馬の屈強な体つき。年齢的に昨年のチャンピオンズC（2着）からの成長は感じられませんが、馬体の張りは維持できています。もう少