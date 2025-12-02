【ベルリン共同】ドイツ政府は1日、ナチス時代にユダヤ人らから略奪した美術品などの返還請求を判断する仲裁裁判所を首都ベルリンに設置した。被害者やその相続人が返還を直接申し立てることができるようにし、手続きを簡略化する。欧州人権裁や憲法裁の元判事や歴史家など36人が裁判官を務める。ドイツのメディアによると同国のユダヤ人団体は仲裁裁設置の動きを歓迎する一方、返還を保証するための法律の制定などさらなる措