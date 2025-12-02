報道陣の取材に応えるEUのカヤ・カラス外交安全保障上級代表＝1日、ブリュッセル（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）の外相に当たるカラス外交安全保障上級代表は1日、米国が進めるロシアとウクライナの和平案について「被害者（ウクライナ）に全面的に圧力がかけられ、譲歩を強いられるような事態を懸念している」と述べた。ウクライナのシュミハリ国防相も出席したEU国防相理事会後に記者会見したカラス氏は「被