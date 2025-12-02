ポーランドのトゥスク首相（左）と握手を交わすドイツのメルツ首相＝1日、ベルリン（AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は1日、ポーランドとの防衛協力を定めた協定を2026年に締結する方針を示した。ベルリンを訪問したポーランドのトゥスク首相との共同記者会見で述べた。ウクライナ侵攻を続け、東欧で領空侵犯などの挑発行為を繰り返すロシアに対する抑止力強化が狙いだ。メルツ氏は「閣僚に対し、防衛協力に関す