【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は1日、EU加盟国のリトアニアに、ベラルーシから密輸たばこなどを積載した気球の飛来が相次いでいることを受け、ベラルーシにさらなる制裁を科す準備を進めていると明らかにした。リトアニアのナウセーダ大統領と協議後、X（旧ツイッター）へ投稿した。EU加盟国には今秋以降、ロシアの関与が疑われる無人機（ドローン）の飛来が確認されており、ロシアが相手