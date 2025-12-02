暗くした和室でおぼろげに光る紙風船を撮影する参加者＝１１月２２日、愛川町中津の古民家山十邸発光ダイオード（ＬＥＤ）を和紙の紙風船に入れて柔らかな明かりにし、日本建築の座敷の暗がりに置いて取り合わせを楽しむワークショップ（ＷＳ）が１１月２２、２３の両日、神奈川県愛川町中津の古民家山十邸で開かれた。同町が昨年１１月に初開催して人気だったことから、今回はＷＳを昨年の２回から４回に拡大。町民ら約５０人が