INI・尾崎匠海が、國村隼が主演を務める12月24日22時放送のスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（フジテレビ系）で、フジテレビ制作ドラマに初出演。ピアノの才能を持ちながら夢を絶った青年を熱演する。【写真】國村隼、尾崎匠海の2ショット本作は、最愛の妻を失い人生の時計が止まってしまった男と、ピアニストの夢を絶った青年が偶然出会い、“ピアノ”と“ウイスキー”をきっかけに心を通わせ、互いの人生を奏で