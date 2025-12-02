巨人の坂本勇人内野手（３６）が１日、三塁の定位置奪回に強い意欲を見せた。都内の映画館でトークショーに出席。今季、代打では１９打数６安打で打率３割１分６厘、１本塁打、１１打点と“切り札”として新境地を開いた一方で「僕にもチャンスがまた出てきている」と、先発出場にこだわりをのぞかせた。「キャリアで一番ふがいないシーズン」を糧に、レギュラー争いを一から勝ち抜く。反射的なツッコミに、坂本の強い意思がに