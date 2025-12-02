「楽天モバイルパーク宮城」→「楽天モバイル 最強パーク宮城」にプロ野球の楽天は1日、宮城球場の施設命名権（ネーミングライツ）に関して、2026年から3年間の契約更新を発表。併せて発表された本拠地の“新愛称”が「流石に笑った」と話題を呼んでいる。ユニークな名前へ生まれ変わる。球団は宮城県、楽天グループ株式会社と宮城球場のネーミングライツに基本合意。愛称は今季までの「楽天モバイルパーク宮城」から「楽天モ