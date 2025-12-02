今秋から野手へ転向した、阪神の西純矢外野手（２４）が１日、毎日最低５００スイングをノルマにしていると明かした。数を振って、体に染み込ませている。ＳＧＬスタジアムの室内。西純は黙々とバットを振っていた。緩いマシンのボールを次々と打ち返す。「スイングの軌道を確認したくて」。横にはタブレットもあり、すぐに確認することが可能。最新の設備を使いながら、汗を流した。野手として迎えるオフは自身初で「何したら