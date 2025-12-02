阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が１１月３０日が提出期限だった保留選手名簿から外れたことが１日、分かった。同名簿から外れて２日に自由契約選手として公示されて以降は、国内外球団との交渉が可能となる。ソフトバンクなどが大型オファーで獲得に動くと見られ、阪神も交渉を継続する方針だ。デュプランティエは今季６勝３敗、防御率１・３９の成績を残した。ただ８月中旬からコンディション不良で長期離脱。ソ