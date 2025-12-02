男性１１人組グループ・ＩＮＩの尾崎匠海（２６）が、２４日放送のフジテレビ系ＳＰドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（後１０・００）に出演することが１日、分かった。ピアニストの夢を絶った青年役で、同局制作ドラマに初出演。主演する名優・國村隼（７０）と初共演を果たす。今作は妻を失い、人生の時計が止まってしまった男（國村）が主人公。尾崎はピアノとウイスキーをきっかけに主人公と心を通わせる青年という主要