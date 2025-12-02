今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に発表され、高市早苗首相（６４）に関連する「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に選出された。都内で行われた表彰式には高市首相が出席し、喜びのスピーチ。その他トップテンには「古古古米」「緊急銃猟／クマ被害」「戦後８０年／昭和１００年」「トランプ関税」など、政治面で話