現在、成人の5人に1人が、腎機能が低下した慢性腎臓病だと言われており、もはや“新国民病”と言っていい。この病気が進行すると、週に3回、1回4〜5時間かかる人工透析を受けなければ命に関わることになり、日常生活に大きな負担が強いられる。そこで、腎機能を低下させて人工透析を近づける“要注意な食材”を腎臓専門医に教えてもらった。この記事のすべての写真を見る名医が口にしない朝の定番食材とは「私たちが食事をして水