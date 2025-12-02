ジュニアグループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥と中村嶺亜が、2日放送のフジテレビ『世界！爆笑おバカ映像GP』（後7：00）に初登場する。【番組カット】驚いた表情を見せる猪狩蒼弥同番組は、日頃のストレスが吹き飛ぶような、見ているだけで笑顔になる世界のおバカな瞬間映像満載のバラエティー番組。ゲストの朝日奈央、猪狩、中村、久本雅美、森田哲矢（さらば青春の光）、そしてMCの伊藤利尋アナウンサーの6人が、それぞれの部門