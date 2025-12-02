ブレイヴロッカーは去勢明けの近2走が京都大賞典13着、アンドロメダS10着と連続の2桁着順。それでも担当の鈴木助手の感触は悪くない。「以前ほどのうるささがない感じだし、普段の調教でも集中して走れています。前走も着順ほど内容は悪くなかったんです」と前向きだ。「距離が長い方がためが利く気がします。（中2週でも）状態は問題ないですよ」と前進を見込んでいた。