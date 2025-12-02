ＤｅＮＡ・佐野恵太外野手（３１）が１日、都内のフジテレビ湾岸スタジオで、同局系「プロ野球珍プレー好プレー大賞２０２５」（４日放送、後７・００）の収録に参加した。広陵高−明大と母校の後輩にあたる楽天・宗山と共演し、プロ１年目で遊撃のベストナインを獲得したルーキーに刺激を受けた。収録前に取材に応じた佐野は、直系の後輩の奮闘に「１年目で苦戦することもあるんだろうなと思って見ていましたけど、頑張って