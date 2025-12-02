ソフトボール女子のニトリＪＤリーグの表彰式が１日、東京都内で行われた。ビックカメラ高崎・上野由岐子投手（４３）が特別表彰を受けた、２０２８年ロサンゼルス五輪へ「３連覇がかかっている。全国のソフトボーラーの総力をかけて達成しなければいけない。それが使命」と決意を込めた。４３歳の大ベテラン。０８年北京五輪、２１年東京五輪で大黒柱として連覇を果たした。来季以降の進退については「自分の心としっかり相談