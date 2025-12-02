レスリング男子グレコローマンスタイル６０キロ級で、昨夏のパリ五輪金メダルの文田健一郎（２９）＝ミキハウス＝が１日、横浜市の日体大・健志台キャンパスで取材に応じ、全日本選手権（１８日開幕、駒沢体育館）で同五輪以来１年４カ月ぶりに実戦復帰すると発表した。現在のコンディションと相談し、非五輪階級の６３キロ級でエントリー。４月に次女が誕生し、また新たな気持ちで競技に向かう。「不安もあるし楽しみ」と胸を