【モデルプレス＝2025/12/02】INI（アイエヌアイ）の尾崎匠海（おざき・たくみ／26）が、12月24日に放送されるフジテレビ系ドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（22時〜23時34分）に出演することが決定。モデルプレスではこのほど尾崎にインタビューを実施。夢を断念した同世代の青年・佐々木匠を演じる彼が、同世代の挑戦を諦めた人々に向けて伝えたいメッセージとは？ほぼ初挑戦だというピアノ演奏の練習秘話から、お酒にまつわ