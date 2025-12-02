最下位からの逆襲を狙うチームに、“大谷キラー”が加わった。ロッテは１日、新外国人選手としてＭＬＢ通算６９試合登板のホセ・カスティーヨ投手（２９）を獲得したと発表した。サブロー監督は「ＭＬＢではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみ」と、期待を込めた。カスティーヨはベネズエラ出身で、身長１９８センチの技巧派左腕。１８年にパドレスでメジャーデビューすると