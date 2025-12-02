巨人の石川達也投手（２７）が１日、来季に向け“実戦仕様ボディー”に仕上げることを誓った。今季は先発、中継ぎでフル回転し、４１試合登板で５勝４敗、防御率２・１４。貢献した試合も多かったが、終盤戦は疲労の蓄積で状態を落とした。「体が言うことを聞かなくて、悪い投げ方が染みついてしまった。『もっとうまくいくのに』と空回りして悪循環になった」と悔しさをにじませた。シーズン終了後、すぐに来季に向けて動き出