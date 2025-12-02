東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年12月1日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：Link−Uグループ〈4446〉……前日比+300円（+24.00%）／終値1,550円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。サウジアラビアのTarjamaとの、日本のマンガ・アニメのアラビア語ローカライズ、配信、および官民連携による事業開発を目的とする業務提携が引き続