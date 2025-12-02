阪神が来季、外国人選手を大幅に入れ替える可能性が出てきた。2日に公示される保留選手名簿に、デュプランティエ、ネルソン、ヘルナンデスの名前が記載されてないことが1日、判明した。関係者が「その3人は外れている」と明かした。「保留選手名簿」は来季も引き続き契約を結ぶ予定の選手のリストで、11月30日までにNPBに提出することが義務付けられている。漏れた選手は他球団との移籍交渉が可能になる。流動的な位置付けだっ