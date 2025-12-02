日本ハム・山崎福也投手（３３）が１日、札幌市の北海道大学病院を訪問し、長期入院中の小児患者１８人と交流した。自身も中学３年時に小児脳腫瘍の手術を受けた同病院で、来季の活躍とプロ初アーチを“約束”した。交流戦で５年連続安打を記録し、野手顔負けの打撃を誇る左腕。質問コーナーでの「みんなのためにホームランをお願いします」というリクエストに、力強く応えた。「毎年ホームランを打ちたい気持ちで立っているん