3球団競合の上に引き当てた阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）の背番号が、「9」に内定したことが1日、分かった。近日中に発表される。首位打者1回、最多安打3回のマット・マートンに代表される好打者の系譜を、長打力を武器とする金の卵が受け継ぐ。「5」の近本、「1」の森下、「8」の佐藤輝らとともに、1桁背番がズラリと並ぶ打線の形成に期待が高まる。ドラフト1位で3球団が競合したスラッガーにふさわしい背