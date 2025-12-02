「伏見稲荷」で厄払いだ。阪神・西勇が、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸3億円でサインした（金額は推定）。来季は4年契約の最終年。日本ハムからトレードで移籍した、オリックス時代の同僚・伏見との同学年バッテリーで、投手陣の中心に舞い戻る。「（伏見は）プライベートでも凄く仲良くて、今回も来るにあたって喜びもあります。お互いしっかり試合出られるように頑張って行けたら」チー