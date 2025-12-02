楽天の村林一輝内野手（２８）が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改に臨み、倍増以上となる６７００万増の年俸１億２５００万円でサインした（金額は推定）。飛躍の一年でついに突破した大台。「１年目でクビになると思うくらいすごい世界に入ったと思ったので、想像できていなかった」。１０年目でつかんだドリームだ。チームのために、がむしゃらに戦った結果だった。１４４安打で初タイトルとなる最多安打を獲得すると、