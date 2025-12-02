2024年12月に行われた、EU加盟交渉凍結を宣言した政府への抗議デモで、EU旗とジョージアの国旗の色に塗られた壁＝トビリシ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英BBC放送は1日、ジョージア（グルジア）当局が昨年、欧州連合（EU）の加盟交渉凍結を宣言した政府への抗議デモを鎮圧するため第1次大戦時代の化学兵器を使った可能性があると報じた。内部告発者や化学兵器の専門家らへの取材などに基づくとしている。専門家は事実であ