スノーボードハーフパイプ日本代表が１日、主要大会今季初戦の「ザ・スノーリーグ」（４、５日・中国）に向けて羽田空港から出発した。３月の世界選手権女子銀メダルの清水さら（１６）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は「練習してきた技を大会で出せるかの不安もあるし、海外選手がどういう技をしてくるのかのワクワクもある」と心境を明かした。今夏はジャンプ台からエアバッグに飛び込む専用施設での練習や、海外遠征で練習に打ち