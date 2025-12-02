11月30日のホーム最終戦で柏に敗れたアルビレックス新潟。試合後にはセレモニーが行われ、今シーズン限りでチームを去る選手たちがサポーターに向けて挨拶を行いました。 試合後、サポーターが見守る中行われたセレモニー。今シーズンでアルビを退団する選手たちがこれまでの感謝の思いを語りました。【高木善朗 選手】「皆さんが僕のことを新潟のキングにしてくれ