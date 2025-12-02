新潟市東区の東新潟中学校で12月1日、様々な職業を紹介する『にいがたのおしごと本』を使った授業が行われました。 将来の仕事について考えてもらうきっかけにとNSTが制作したこの本では県内の企業・病院で活躍する看護師や路線バスの運転士など36種類の仕事を紹介。生徒たちはそれぞれに関心のある職業について調べ、グループで発表していました。【生徒】「今は仕事について考える機会が少ない中で、色々な職業を知れてよ