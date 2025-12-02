９月末で閉園した「ノースサファリサッポロ」に対し、札幌市が求めていた動物の移動計画書が、提出期限の１１月３０日に提出されました。（長岡記者）「閉園から２か月が経ったノースサファリサッポロです。ときおり動物たちの鳴き声が聞こえますが、人の出入りも少なく静かです」市街化調整区域に無許可で建物を建てていたことが問題視され、９月末で閉園したノースサファリサッポロ。（長岡記者）「キツネでし