『しほママの防災術』防災士の柳原志保さんとお伝えします。（防災士・柳原志保さん）今回のテーマは「外出先での火事、どうする？」です。104人が犠牲となった大洋デパート火災から11月29日で52年が経ちました。外出先の建物で大きな火災に遭遇したとき、どのようなことに気を付けて避難すればいいのか、学んできました。 ■柳原志保さん「きょうは鶴屋百貨店に来ています。この場所で外出先の避難行動について学