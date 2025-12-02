阪神・湯浅京己投手（２６）が１日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３７００万円から２３００万円アップの６０００万円でサインした。昨年８月に「胸椎黄色靱帯骨化症」の手術を受け、今年４月に復帰を果たしたプロ７年目の今季。４０試合の登板で４勝４敗２２ホールド、防御率２・５２と完全復活を見せた。それでも満足はせず、今オフは平均球速１５０キロ台を目指して直球に磨きをかける。来季さらなる活躍