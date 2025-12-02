アイドルグループ・timeleszの菊池風磨が、加藤浩次原作・脚本・監督の中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』(1月7日スタート、毎週水曜24:24〜)に主演することが2日、発表された。(左から)菊池風磨、加藤浩次菊池が演じるのは、小さい頃から“ある理由”によって周りの人間と溶け込めず、コンプレックスを抱えたどん底のフリーター・流偉月。彼ら7人が防衛省に秘密裏に呼び出され、クセだらけの能力を生かし