卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんが１日放送の「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。「結婚願望は？」との質問に「ありますね」と答えた石川さん。「２年前に５年以内って言って、できてなくて３年以内になってる。どんどんのびちゃってるんですけど」と現在は３年以内に結婚が目標と語った。理想の男性のタイプは「一緒に運動できる運動好きな人」「穏やかでユーモアがある人」と説明