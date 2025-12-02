12月2日（火）の「相席食堂」は、世界的パフォーマーが前代未聞の挑戦をする「一切しゃべらないパントマイム相席」をお届けする。 ©ABCテレビ リンゴの生産量日本一の青森県弘前市にやって来たのは、自己紹介もパントマイムでするパントマイムアーティストのが～まるちょば。６年前に相方が脱退し、現在はひとりで活動している。今回は、が～まるちょばが「一切しゃべらないパントマイム相席