阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１日、デイリースポーツ社制定「２０２５年猛虎感動大賞」を受賞。兵庫県神戸市内にあるデイリースポーツ本社で藤谷稔社長から賞金と記念盾が贈られ、かずクリニック、近大から副賞が贈呈された。１０月２４日に日本テレビ系で放送された「地元の顔を選ぶ」バラエティー番組「県民スター栄誉賞」で兵庫県９位に選ばれた虎の主砲。さらなる活躍で知名度を上げ、文句なしの１位を目指す。デイリー