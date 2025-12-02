歯で音を奏でる芸人ウフフワッハッハ（39）がブレークの兆しを見せている。先月19日放送のテレビ朝日「カズレーザー100％」にお笑いコンビ「トム・ブラウン」の推薦で出演。ビンゴマシンとピンポン球を使い、歯で「どんぐりころころ」を演奏して出演者を驚かせた。テレビ東京「バカリ×秋山のバカミュート」にも登場し、今後も地上波の人気番組への出演が決まっている。言葉を使わない芸だけに「歯を叩く変な芸人がいるぞという