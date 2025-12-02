（PRキャラ顔外れ/「申し訳ない」苦笑//）お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が1日、都内で行われたラジオ配信サービス「radiko」の15周年記念発表会に出席した。15周年のPR大使に就任。「“地方も聞けるんだ”という夢のようなサービス。普及しているけど、もっと聞いてもらいたい」と意欲を見せた。しかし、この日お披露目されたPRキャラクター「ラジまる」と決意の握手を交わした後に強く抱きつくと、顔が外れてし