北海道倶知安町の文字町長は違法開発の事業者に対し、厳正な処分が必要だとして刑事告発する方針です。その費用を盛り込んだ予算案が定例町議会で可決されました。（藤得記者）「倶知安町の現場です。工事が再開されている様子はなく、あたりは静まり帰っています」事業者が無許可で森林およそ３．９ヘクタールを伐採し、住宅２棟の建設工事を進めてきた倶知安町の巽地区。森林法や都市計画法に違反する開発行為が確認され、