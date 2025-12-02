来年2月のヤクルトの2軍の春季キャンプが神宮球場からスタートする方針であることが1日、分かった。まずは本拠で基礎練習に時間を費やし、同月中旬に宮崎・西都に移動する予定。さらに、下旬から鹿児島県で開催される「薩摩おいどんリーグ」に初参戦して実戦経験を積むプランも浮上している。池山新監督と青木宣親GM特別補佐による新体制で最下位からの巻き返しに挑む来季。フロントと現場が一体となり、まずキャンプ改革に乗