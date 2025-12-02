巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28）が来季残留する方向であることが1日、分かった。きょう2日に公示される契約保留選手名簿に記載される見込み。来日1年目の今季は球団の新外国人では初となる開幕戦からの2戦連発など、ともにチームトップの17本塁打、51打点をマーク。123試合に出場し打率・267だった。左肘じん帯損傷で長期離脱した岡本に代わり第93代の4番も務めた。左手を前方に突き出し弓を引くように右手を引く「弓引